PSG : Triple annonce ce lundi, ça va chauffer

Dans : PSG, Mercato.

Ce lundi 1er juillet va être une date importante dans la mise en place de la saison 2019-2020 au Paris Saint-Germain.

Les joueurs en fin de contrat comme Adrien Rabiot et Daniel Alves ne seront officiellement plus dans l’effectif et le PSG se concentrera sur le recrutement. C’est pourquoi ce jour a été choisi pour tenir une conférence de presse de gala avec trois annonces à prévoir affirme Le Parisien. Il s’agira de la présentation de deux nouvelles recrues qui ont déjà signé leur contrat, le milieu de terrain défensif espagnol Ander Herrera, qui arrive libre de Manchester United. Et le milieu plus offensif mais également espagnol Pablo Sarabia, qui débarque lui en provenance du FC Séville pour 18 ME, soit le montant de sa clause libératoire.

Deux arrivées qui viennent donc renforcer l’entrejeu, comme le souhaitait Thomas Tuchel, même si un « 6 » de grande ampleur est courtisé, à l’image du forcing entamé par Leonardo pour faire venir Sergej Milinkovic-Savic. Mais ce n’est pas tout. Le PSG va profiter de ce rendez-vous pour officiellement présenter son nouveau maillot, ce qui revêt désormais une importance capitale. En effet, avec le nouveau deal signé avec Nike, et celui conclu avec All comme sponsor principal, la tenue officielle du PSG vaut désormais de l’or, et représente le plus gros apport jamais obtenu pour le maillot du club parisien, puisqu’il se monte à 140 ME par saison au total.