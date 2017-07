PSG : Cuadrado intéresse toujours Paris, la Juve réclame 30ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En ce début de mercato, la Juventus Turin n’est pas encore véritablement passée à l’action. Mais cela ne saurait tarder. Selon la presse Italienne de ces derniers jours, deux éléments offensifs devraient rejoindre la Vieille Dame dans les prochaines heures : Douglas Costa, en provenance du Bayern Munich, et Federico Bernardeschi, la pépite de la Fiorentina. Deux arrivées qui vont provoquer un certain embouteillage dans le secteur offensif du club italien. Ainsi, Juan Cuadrado (29 ans) pourrait être poussé vers la sortie.

Et nos confrères de Tuttosport pensent savoir que trois formations ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’international colombien : Arsenal, le Milan AC et le Paris Saint-Germain, dont l’intérêt pour l’ancien de Chelsea avait déjà filtré il y a quelques jours. Giuseppe Marotta, le président de la Juventus Turin, réclame environ 30 millions d’euros pour lâcher son ailier droit. Une somme que les trois clubs sont capables de sortir. Reste à savoir s’ils en ont l’intention ou s’ils jugent cette somme trop élevée pour le numéro 7 de la Juve.