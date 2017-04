PSG : Ça traîne pour Marquinhos, Mourinho se fait des idées

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

En discussion avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Marquinhos (22 ans) ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat.

En réalité, les négociations sont au point mort puisque le défenseur central attend toujours un geste de Nasser Al-Khelaïfi. Après la victoire contre l’AS Monaco (5-0) mercredi, en demi-finale de la Coupe de France, le Brésilien a de nouveau évoqué sa situation. « Je suis sous contrat jusqu'en 2019. Ça va dépendre du président, a insisté Marquinhos. Moi, je suis Parisien. J'aime ce club, j'aime cette ville. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai envie de tout donner pour eux. »

Le message est clair, surtout à l’approche du mercato estival. En effet, l’ancien joueur de la Roma est très sollicité sur le marché des transferts. Mécontent de l’investissement de ses défenseurs Chris Smalling et Phil Jones, le manager de Manchester United José Mourinho a jeté son dévolu sur le Parisien. Et si l’on en croit le Daily Mirror, le Portugais serait de plus en plus confiant sur ce dossier prioritaire. Mais au vu de ses déclarations, Marquinhos n'a pas l'air d'envisager un départ cet été.