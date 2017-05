PSG : Bayern, Juve, Inter… L’agent de Verratti a un message surprenant

Dans : PSG, Mercato.

Il faudra s’y faire, Donato Di Campli ne s’arrêtera jamais. Très présent dans les médias, l’agent de Marco Verratti a toujours un mot à dire sur l’avenir de son client.

« Si Marco doit rester à Paris, il doit être considéré comme le joueur le plus important, et pas le dernier », prévenait-il la semaine dernière, réclamant le plus gros salaire du Paris Saint-Germain pour le milieu de 24 ans. Une manière de jouer avec les nerfs des dirigeants parisiens qui ne savent plus à quoi s’attendre avec Di Campli. Nouvel exemple avec la dernière sortie de l’agent cette fois catégorique sur l’avenir de Verratti.

« Mon client restera au PSG. Marco est heureux à Paris, il est sous contrat jusqu’en 2021 et il y restera à coup sûr, a certifié le représentant dans le Corriere dello Sport. Il doit également respecter la volonté du PSG, un club qui l’aime. Une rencontre avec les dirigeants ? Oui, mais seulement pour comprendre les projets parce que le club est ambitieux et veut gagner la Ligue des Champions. Une offre du Bayern? Peut-être, mais celui qui le veut doit parler avec le PSG, pas avec nous. L’intérêt de la Juventus et l’Inter ? Il n’y a aucune chance de le voir en Italie. » Jusqu’à la prochaine déclaration de Di Campli...