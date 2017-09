PSG : Barcelone débarque pour boucler Di Maria

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le marché des transferts n’est pas encore terminé en Espagne, et à l’heure où l’UEFA a annoncé qu’elle allait se pencher sur le cas du PSG et de ses achats compulsifs à haute dose, le FC Barcelone s’est rapproché du club de la capitale. Selon le journal espagnol Sport, le club catalan a rouvert des négociations avec la formation parisienne, alors que les deux clubs avaient déjà échangé la veille avec des propositions très éloignées.

C’est toujours le cas puisque le Barça ne serait pas déterminé à monter plus haut que 35 ME, alors que le PSG en réclame 60 ME. De là à trouver un juste milieu qui convienne à tout le monde et permette de boucler cette opération avant minuit, il y a encore du chemin.