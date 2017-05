PSG : Balbir détruit ce PSG qui « n’est pas un grand club »

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi, les supporters du Paris Saint-Germain se réveillent avec la gueule de bois suite à la défaite de leur équipe à Nice. Et ils le savaient d'avance, ce résultat provoque un déchainement, la chute du PSG dans la course au titre ayant visiblement fait plaisir à pas mal de monde. Dans le genre virulent, Denis Balbir n'est pas le dernier pour cogner sur un Paris Saint-Germain sonné. Car pour le consultant de Yahoo, l'heure n'est pas à la subtilité, tout est à jeter au PSG.

« Le PSG, sauf miracle, ne sera pas champion de France et c'est d'une pure logique. Quand on se moque du football, il vous le rend au centuple. La Coupe de la Ligue dans la poche et une finale de Coupe de France pas encore gagnée n'y changeront rien (…) La tendance est à un immense raté pour Paris du début à la fin. Sans véritable challenger depuis quelques saisons, même si déjà Monaco, Nice et Lyon rodaient au coin du bois (…) Sans une énorme saison de Cavani, où en serait Paris ? Des problèmes de gardien à des erreurs de coaching ou de casting, Doha s'est planté dans les grandes largeurs avec une belle addition. Il fallait un entraîneur à poigne, d'expérience avec un vrai projet de jeu et une cohérence de tous les instants. Unai Emery a bafouillé à la première grosse occasion et c'était à Barcelone (…) Quand on pense qu'au lieu de puiser de l'exemplarité dans les comportements et les rendements de joueurs comme Maxwell ou Cavani, certains ont démontré des failles mentales incroyables à ce niveau dans des moments clés. Paris n’est pas un grand club. Du coup, si mathématiquement Paris peut être encore champion, Il peut être aussi être troisième. Quel pouvoir attractif à Paris aujourd'hui ? Quel joueur sensé ayant ce maillot sur les épaules n'est pas en droit de s'interroger sur l'avenir et les ambitions du club en dehors des parlotes de circonstance et de demander un bon de sortie? », s’interroge Denis Balbir, qui a visiblement oublié que le football est un éternel recommencement et que le PSG 2017-2018 partira avec encore une fois l'étiquette de favori en Ligue 1.