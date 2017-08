PSG : Avec Neymar, la valeur du PSG passe à 1,5 milliard d’euros

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé forcément sur le coût de l’opération Neymar pour le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le montant déboursé serait probablement récupéré dans les années à venir.

Financièrement, l’affaire vaut le coup selon le président parisien, et ce dernier l’a prouvé lors d’une phrase limpide. « Avant Neymar, la valeur du club était d’un milliard. Maintenant, elle est déjà de 1,5 milliard d’euros », a expliqué le dirigeant qatari, qui a aussi fait comprendre que la valeur du Brésilien serait bien supérieure dans quelques années. C’était donc une occasion en or, et le PSG ne l’a pas manquée.