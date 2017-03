PSG : Apoula Edel réclamait 4ME à Paris, la justice dit non

Parti il y a presque six ans du Paris Saint-Germain, Apoula Edel s'est invité brièvement dans l'actualité du club de la capitale. En effet, selon CulturePSG, l'ancien gardien de but du PSG, qui oeuvre désormais en Inde, avait attaqué en 2013 le club de la capitale devant les Prud'hommes, réclamant 4ME pour la non-reconduction de son contrat dont il estimait qu'elle avait été abusive. Et l'affaire vient de se terminer.

En effet, à l'époque, le Paris Saint-Germain avait fait une offre écrite de prolongation à Apoula Edel, mais ce dernier ne l'avait pas officiellement accepté dans les délais, expliquant quand même à l'époque publiquement qu'il allait prolonger. Mais, devant le niveau de performance du portier, le PSG avait retiré cette proposition. Devant la Cour d'Appel de Paris, Edel a défendu sa cause, mais en vain. « Sur la rupture des pourparlers, la Cour, après avoir rappelé que la rupture de pourparlers est en principe libre, constate qu’en l’espèce le PARIS SAINT-GERMAIN avait la possibilité d’y mettre fin. Dans la mesure où le joueur ne rapporte pas le caractère vexatoire d’une telle rupture, la Cour estime que ses demandes formées au titre de la rupture fautive des pourparlers doit également être rejetées », a constaté la justice, déboutant Apoula Edel de la totalité de ses demandes.