Officiel : Serge Aurier quitte le PSG pour Tottenham

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Tout un été de discussions, et cela se termine forcément le dernier jour. Serge Aurier, qui ne faisait plus partie des plans d’Unai Emery, a signé ce jeudi pour Tottenham. Le PSG a confirmé le départ de son défenseur latéral droit, qui aurai connu un passage tout de même chaotique avec le club de la capitale, et notamment des problèmes extra-sportifs qui ont fini par peser sur sa carrière parisienne. Le montant du transfert serait de 25 ME, alors que l’Ivoirien s’est engagé pour cinq saisons.