Mercato : Pjanic dit non merci à un transfert au PSG

Six ans après avoir quitté l'Olympique Lyonnais pour l'AS Rome, Miralem Pjanic va retrouver une nouvelle formation française sur sa route avec la Juventus, quelques mois après que la Vieille Dame ait croisé l'OL en phase de poules de la Ligue des champions. En effet, le milieu de terrain de 27 ans sera titulaire contre l'AS Monaco ce mercredi soir à Louis II, lui qui a abandonné l'AS Rome l'été dernier justement pour pouvoir gagner des titres aussi prestigieux que la Ligue des champions.

Souvent le nom de l'international bosnien est revenu du côté du Paris Saint-Germain, Miralem Pjanic ayant tapé dans l'oeil du PSG. Mais, se confiant dans L'Equipe, l'ancien lyonnais admet que si le Paris Saint-Germain est forcément un grand club qui fait rêver, il n'envisage pas de quitter la Juventus de sitôt. Et cela tombe bien, il a un contrat jusqu'en 2021 avec la formation italienne. « Si le PSG n'a aucune chance, même s'il revient à la charge ? Ils m'ont cherché plusieurs fois, c'est vrai. J'avais eu des contacts, mais j'ai un contrat de longue durée avec la Juve et je n'ai aucune envie de partir. Après, le PSG, c'est superbe. C'était mon premier match en pro avec Metz, je garderai toujours ce souvenir. Et le plus beau stade où j'ai joué en France, c'est le Parc des Princes. Aujourd'hui, ils ont une grosse équipe en Europe, en constante progression, ils auraient dû faire mieux contre Barcelone et ils le savent sans doute. Mais c'est une équipe de talent, je n'ai aucun doute que dans les années qui viennent ils construiront quelque chose de beau », explique avec courtoisie Miralem Pjanic, qui a trouvé son bonheur à Turin. Et on peut le comprendre, la Juventus étant un très grand d'Europe.