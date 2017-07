Mercato : Mourinho grille Chelsea et le PSG pour James

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League.

Depuis plusieurs jours maintenant, le nom de James Rodriguez (Real Madrid) est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, évoqué comme un potentiel point de chute de la star colombienne.

Pour s’offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid doit vendre. Mais comme indiqué par la presse espagnole ces derniers jours, Zinedine Zidane n’a pas l’intention de céder un membre de la BBC. Ainsi, il a été signifié à deux joueurs de l’effectif Merengue qu’ils devraient faire leurs valises dans l’été : Alvaro Morata et James Rodriguez. Deux joueurs très courtisés et qui ne manquent pas de prétendants. Concernant l’ancien milieu de l’AS Monaco, trois écuries semblaient sur les rangs : Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain.

Comme dans le dossier Romelu Lukaku, il semblerait que José Mourinho ait une longueur d’avance sur ses concurrents. Selon les informations du Sunday Express, Manchester United est proche de rafler la mise pour le Colombien. Dans l’opération, le Real Madrid récupérerait près de 80 millions d’euros. Un transfert important pour Florentino Pérez dans le cadre d’une éventuelle arrivée du prodige Kylian Mbappé. Et un potentiel gros coup qui passe sous le nez du Paris Saint-Germain, qui semble néanmoins avoir d’autres chats à fouetter actuellement, Philippe Coutinho notamment.