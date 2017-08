Mercato : Le PSG offre 7ME à Naples pour Pepe Reina !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Pepe Reina a entamé sa dernière année de contrat à Naples, mais le vétéran espagnol semble encore faire recette. En effet, plusieurs sources italiennes annoncent ce mercredi après-midi que le Paris Saint-Germain souhaite recruter le gardien de but de 34 ans d'ici la fin du mercato d'été.

Selon Gianluca Di Marzio, le PSG a proposé 7ME à Naples, et un salaire annuel de 3,5ME à Pepe Reina. Une proposition que les dirigeants du club italien semblent vouloir refuser. De son côté, Alfredo Pedullà, autre spécialiste du mercato transalpin, confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le gardien de but de Naples, évoquant là une offre de 9ME envoyée au tombeur de Nice et un salaire 4ME par saison pour le portier espagnol. Les deux journalistes italiens ont visiblement confirmation que pour l'instant Aurelio De Laurentiis ne veut pas vendre Pepe Reina. Mais les deux précisent aussi que la situation n'est pas totalement figée, même si la fin du marché des transferts se rapproche.