Stade : Le Parc OL préféré au Vélodrome pour France-All Blacks

Dans : OL, OM.

Le Stade Vélodrome de Marseille et le stade du Parc OL étaient en concurrence frontale pour accueillir le match de rugby entre la France et les All Blacks le 14 novembre prochain. Et le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, a annoncé ce mardi à La Provence, que le deuxième choc entre les Bleus et les Blacks lors de cette tournée d'automne se déroulerait à Lyon. L'autre rencontre entre la France et les champions du monde aura lieu le 11 novembre au Stade de France.