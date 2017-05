Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

S'inspirant de la remontada du Barça et après la déroute de l'OL face à l'Ajax, Jean-Michel Aulas a inventé un nouveau mot, la remontajax. Le président de l'Olympique Lyonnais est persuadé que son équipe peut renverser la tendance jeudi prochain et se qualifier pour la finale de l'Europa League. Mais, si ce rêve habite Jean-Michel Aulas et les supporters de l'OL, un sondage réalisé par RTL démontre que les Français ne sont pas convaincus par ce retournement de situation.

En effet, 62% des amateurs de football interrogés par l'institut Odoxa estiment que l'Olympique Lyonnais ne se qualifiera pas face à l'Ajax Amsterdam, 37% étant d'un avis plus positif pour l'OL. Autre question posée par RTL, le soutien aux clubs en français en Coupe d'Europe. 58% des amateurs de foot affirment soutenir toutes les équipes françaises en Coupe d'Europe, quel que soit le club en question, 27% faisant la même réponse en précisant que ce soutien se faisait « sauf pour certains clubs » sans dire lesquels. Enfin, 15% sont eux uniquement supporters s'il s'agit du club dont ils sont fans en temps normal.