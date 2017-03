PSG - OL : Pauleta flippe pour le PSG face à Lyon

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Buteur vedette du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta a gagné deux fois la Coupe de France avec le club de la capitale, mais l'attaquant portugais n'a jamais décroché un titre de champion de France puisqu'à l'époque c'est l'Olympique Lyonnais qui squattait les titres. Alors forcément, à quelques jours d'un PSG-OL qui aura la vedette, l'Aigle des Açores, désormais ambassadeur du Paris Saint-Germain, espère que Thiago Silva et ses coéquipiers viendront à bout d'une formation lyonnaise qui adore faire souffrir le PSG.

S'il espère une victoire finale du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta admet quand même que l'OL c'est du costaud. « C’est une rencontre très importante, un grand match, contre une grande équipe. Quand j’étais joueur, mes coéquipiers et moi avions toujours envie de battre les Lyonnais. On commençait toujours par mener au score mais, à la fin, on perdait souvent ! A l’époque, c’étaient des matches difficiles à gérer, et Lyon dominait le championnat. J’espère que l’équipe va réaliser un grand match pour gagner, face à cette belle formation lyonnaise », confie, sur le site officiel du PSG, l'ancien buteur.