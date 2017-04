PSG-ASM : L’OL accuse gravement Paris pour les dégradations

Dans : OL, PSG, Coupe de la Ligue.

Jean-Michel Aulas en tête, l’Olympique Lyonnais n’a pas aimé que les supporters parisiens dégradent l’enceinte du Parc OL pendant la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi face à Monaco.

Dans un communiqué lapidaire, le club rhodanien a dénoncé la passivité et la complaisance des stadiers que le PSG avait insisté pour placer dans la tribune réservée à ses supporters. En conséquence, l’OL demande des comptes et des explications au sujet de l’attitude du club de la capitale, et a décidé de se porter partie civile pour la plainte qui devrait être déposée dans les prochains jours par les pouvoirs publics.

« Les équipes opérationnelles du Parc OL étaient en soutien des organisateurs pour assurer le meilleur déroulé de cette finale. A ce titre, les opérateurs de vidéosurveillance ont identifié des individus fautifs dès les premiers incidents puis ont transmis immédiatement les images aux responsables sécurité de la LFP et surtout aux représentants du PSG présents (comme ceux de Monaco) au PC Manifestation dès l'ouverture du Parc OL. Comme il est d'usage dans l'organisation de toutes les finales, la LFP avait rappelé aux 2 clubs finalistes, lors des réunions préparatoires, leur responsabilité quant à la bonne gestion et donc au respect de la loi de leurs propres supporters. Le PSG s'était alors engagé à ce que ses stadiers s'occupent de la gestion intérieure de la tribune exclusivement réservée à ses supporters. Bien qu'ayant été sensibilisées, les équipes de surveillance du PSG, pour des raisons inconnues des équipes du Parc OL, n'ont demandé aucune interpellation pendant et après le match alors même que les images étaient très explicites, permettant l'identification des auteurs, aussi bien sur les fumigènes que sur les détériorations des sièges.

Étant donné la gravité des dégradations, l'explosion de très nombreux pétards et fumigènes, les représentants de la LFP ont sollicité à la fin de la rencontre les pouvoirs publics pour déposer plainte, ce qui sera fait dans les prochains jours. (…) Compte tenu de cette situation de non droit créée par l'absence de réaction des 291 stadiers gérés par le PSG, et dès que la plainte deviendra effective, le Parc OL se portera partie civile dans ce dossier. L'Olympique Lyonnais note par ailleurs qu'aucun incident ni dégradation n'a été signalé dans le virage sud occupé par les supporters monégasques qui ont su rester dignes et festifs malgré le résultat de cette finale », a souligné l’Olympique Lyonnais dans un communiqué qui met clairement en cause le PSG et ses stadiers dans ces dégradations.