OL : Yanga-Mbiwa est un peu perdu après le crash du derby

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi soir, les joueurs de l'Olympique Lyonnais vont devoir sérieusement rectifier le tir après la déroute de dimanche à Saint-Etienne et tout cela devant des supporters qui seront probablement remontés. Autrement dit, l'ambiance risque d'être un poil tendu à l'occasion de la réception de Nancy. Revenant sur la rencontre perdue à Geoffroy-Guichard, Mapou Yanga-Mbiwa admet qu'il a encore bien du mal à comprendre comme les joueurs de l'OL ont pu ainsi dérailler face à l'ASSE. Et le défenseur lyonnais de sembler assez décontenancé par tout cela.

« La semaine passée, on a tellement trop bien préparé ce match (sic) qu’on était sur les nerfs. Et les circonstances ont fait que certains ont perdu les pédales, mais dans ces matches-là il faut garder son sang-froid (…) Personnellement, je n’arrive toujours pas à comprendre ce match, mes collègues aussi. Les matches abordables on doit les jouer à 2.000% et on ne le fait pas. Les gros matches, on a peut-être peur du ridicule et on hausse le niveau (…) La défaite à Saint-Etienne est grave car d’abord c’est un derby, et ensuite une victoire nous permettait d’avoir trois points de plus et de rester au contact des autres et éloigner nos concurrents. Mais si elle est grave, cette défaite ne nous démoralise pas, car les équipes devant nous ne sont pas totalement détachées (Ndlr : entretien accordé avec la victoire du PSG et de Monaco mardi). En plus on va recevoir Nice et Monaco au Parc OL, et là il faudra être à 100%. Là il ne faudra pas faire des calculs, mais faudra gagner », a prévenu, lors de Tant qu’il y aura des Gones, Mapou Yanga-Mbiwa.