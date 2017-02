OL : Yanga-Mbiwa choqué par les fans de l'ASSE, même si...

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Mapou Yanga-Mbiwa le sait, l'ambiance sera chaude dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Et si le défenseur de l'Olympique Lyonnais n'a rien à redire au climat général qui entoure ce derby, il regrette tout de même que certains supporters de l'AS Saint-Etienne dépassent, selon lui, les bornes. Yanga-Mbiwa admet cependant que tout cela est bien en-dessous de ce qu'il a connu lors du derby de Rome. Heureusement d'ailleurs.

« A Lyon, ça allait. A Saint-Etienne, je ne connaissais pas et franchement, on était des animaux pour eux. Je ne savais pas que l’on avait le droit de lancer des boules de neige ou autre chose sur les joueurs à l’échauffement. C’est chaud, ils le disent eux-mêmes, c’est le chaudron. A Lyon, on est assez cool quand on les reçoit, mais eux, c’est no limit. C’est choquant mais on est prêt, confie, dans Le Progrès, Mapou Yanga-Mbiwa, qui admet qu’en Italie les choses sont hélas plus graves. Si j’ai eu peur à Saint-Etienne ? Non, j’ai déjà connu pire à Rome, où il y avait plus d’agressivité, de méchanceté. Ici, par rapport ils sont gentils. A Rome, un jour après le derby, il y avait des endroits où l’on ne pouvait pas sortir, on nous chassait ou on nous attendait avec des battes ou des ceintures pour nous courser. »