OL : Vers une signature express de Diop ce vendredi ?

Dans : OL, Mercato.

Dans le viseur lyonnais depuis qu’un besoin a été identifié au milieu de terrain, Pape Cheikh Diop s’est rapproché du club rhodanien ces dernières heures, annonce L’Equipe.

Le milieu de terrain du Celta Vigo pourrait faire l’objet d’un accord entre les deux clubs, et le transfert pourrait même prendre forme et se finaliser ce vendredi annonce le quotidien sportif. Une accélération subite qui montre que l’OL n’a pas forcément envie de jouer avec le feu et d’attendre les dernières heures pour conclure l’arrivée de l’international espoir espagnol.

Jean-Michel Aulas veut donc être fixé rapidement pour pouvoir se permettre de se rabattre en cas de désaccord pour la venue de Diop. Le choix numéro 2 est l’Amiénois Tanguy NDombele, qui a également 20 ans et un profil de milieu axial qui plait beaucoup au staff technique pour pouvoir faire souffler Lucas Tousart quand ce dernier en ressentira le besoin.