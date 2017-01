OL : Vela ? Pépé ? Genesio évoque un joueur mystère au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Invité d'OL-TV, Bruno Genesio n'a évidemment pas échappé à une question qui passionne les supporters de l'Olympique Lyonnais, à savoir le mercato d'hiver. Et si l'entraîneur de l'OL a parlé de Carlos Vela et de Nicolas Pépé, il a lancé une petite phrase qui peut faire saliver, ou pas. Car dans l'ombre, le staff de l'Olympique Lyonnais aurait avancé ses pions sur d'autres dossiers dont personne ne parle actuellement.

« Si on a l'opportunité de se renforcer, on le fera (...) Oui je connais Carlos Vela, mais c’est plus une rumeur qu’une chose sérieuse et fondée. Après dans cette période, on entend plein de choses, des noms, des tarifs, c’est le jeu du mercato. Des agents ont un bon réseau pour bien communiquer. Mais bon oui on a quelques pistes pour se renforcer (…) Pépé a un fort potentiel et correspond au profil qu’on peut rechercher, car c’est un joueur capable d’évoluer sur les côtés et dans l’axe. Donc oui c’est un bon joueur pour nous…Mais il y a aussi d’autres joueurs qui n’ont pas été cités et sur lesquels on travaille », a précisé, avec le sourire en coin, Bruno Genesio, qui n'a pas voulu en dire plus histoire que l'OL continuer à avancer tranquillement lors de ce mercato d'hiver.