OL : Une incroyable remontada en L1, Lyon ose en parler

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Le nul de l’OGC Nice contre Caen associé à sa victoire contre le TFC permet ce mardi à l’Olympique Lyonnais de revenir à 13 points du Gym, avec toujours ce fameux match en retard à jouer à Metz, soit donc un potentiel écart de 10 points. Et en plus, l’OL recevra l’OGC Nice pour le compte de la 38e et dernière journée de la saison dans ce qui pourrait être une incroyable finale pour la troisième place. La remontada est donc encore loin d’être acquise, mais compte tenu des soucis rencontrés par le club club azuréen qui a perdu Alassane Pléa et Wylan Cyprien jusqu’à la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais a subitement repris l’espoir. C’est le cas notamment de Christophe Jallet, qui ne veut pas en faire des tonnes sur ce sujet, mais admet que l’OL ne doit pas se contenter de cette quatrième place actuelle.

« Jusqu’ici notre dynamique a été un peu chaotique en championnat mais peut-être qu’elle est en train de s’inverser. Il faut bien sûr assurer la 4e place mais on doit se fixer des objectifs élevés, c’est un impératif, pour arriver à un certain niveau. On a le talent pour prendre un maximum de points d’ici la fin de saison, on l’a déjà fait la saison dernière. On n’a plus notre destin entre nos mains mais Nice peut avoir un petit coup de mou et il faudra savoir en profiter », prévient, dans Le Progrès, le défenseur de l’Olympique Lyonnais, pas décidé à abdiquer si vite, même s’il faudra un probable sans faute au club de Jean-Michel Aulas. Et dimanche prochain, c’est un déplacement jamais facile au Parc des Princes qui se profile.