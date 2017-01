OL : Une dernière recrue envisagée au mercato

Dans : OL, Mercato.

Le secteur offensif lyonnais va prendre un sérieux coup de boost pendant ce marché des transferts avec l’arrivée de Memphis Depay. Mais il y a un autre poste où Bruno Genesio voudrait un renfort pour compléter son équipe. Il s’agit de l’arrière gauche, où Jérémy Morel ne convainc pas, alors que Maciej Rybus apparaît clairement plus comme un ailier qu’un défenseur. Deux contretemps qui chagrinent l’entraineur lyonnais, et occupent encore la cellule de recrutement lyonnaise. L’arrivée d’un arrière gauche est toujours envisagée, et la piste menant à Ferland Mendy est toujours jugée comme prioritaire.

Mais Le Havre, qui veut bien vendre son défenseur dès cet hiver, entend également le récupérer sous la forme de prêt pour terminer la saison avec l’effectif le plus compétitif possible et pourquoi pas accéder à la Ligue 1. Un désir qui ne colle pas du tout avec ce que souhaite réaliser Lyon, et qui bloque pour le moment toute solution. Et comme le précise L’Equipe, l’effort financier pour recruter Memphis Depay est tout de même copieux, et une nouvelle folie pour recruter un arrière gauche paraît à l’heure actuelle difficilement envisageable. Peut-être faudra-t-il quelques jours pour digérer ce gros recrutement, et saisir une opportunité si elle se présente dans la dernière semaine du mercato ?