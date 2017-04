OL : Un ancien joueur de Lyon au tribunal pour fraude à Pôle Emploi

Dans : OL.

Défenseur de 28 ans formé à l'Olympique Lyonnais et qui évolue désormais en CFA avec Villefranche-sur-Saône, Loïc Abenzoar passera devant le tribunal correctionnel de Lyon le 22 septembre prochain pour des soupçons de fraude aux allocations Pôle Emploi. Le Progrès, qui relate cette affaire, explique que Pôle Emploi reproche à Loïc Abenzoar d'avoir touché entre mars 2015 et février 2016 des indemnités chômages alors qu'il jouait pour un club en Norvège, ce qui représente au total la somme de 71.000 euros. L'organisme réclame donc le remboursement de ces indemnités plus les frais d'avocat engendrés par ce passage en justice.

L'avocat du footballeur, que l'OL avait notamment prêté en L1 à Arles-Avignon, puis à Vannes, a lui contesté une partie des accusations, notamment concernant les indemnités des mois de janvier et février 2016. Il faudra donc attendre le mois de septembre pour avoir le jugement final du Tribunal correctionnel de Lyon.