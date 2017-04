OL : Tolisso voit débarquer l'Inter et le Milan AC au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Samedi, le derby milanais entre l'Inter et le Milan AC a été passionnant jusqu'aux ultimes secondes avec un but égalisateur pour le club qui vient d'être racheté à Silvio Berlusconi par des investisseurs chinois. Et ce duel pourrait se prolonger du côté des bureaux de l'Olympique Lyonnais. En effet, alors que l'on connait depuis des mois l'intérêt de la Juventus pour Corentin Tolisso, le quotidien sportif turinois Tuttosport affirme que les deux rivaux milanais auraient également frappé à la porte de Jean-Michel Aulas afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de l'international tricolore.

Le président de l'Olympique Lyonnais ne l'a jamais caché, il pourrait vendre Corentin Tolisso si une offre suffisante lui parvenait au prochain mercato, sachant que l'été dernier il avait refusé plus de 35ME de la part de Naples. Et cela tombe bien puisque Tuttosport affirme que désormais la barre des 40ME devrait être franchie pour Corentin Tolisso, la concurrence italienne faisant grimper les tarifs. De quoi évidemment faire craquer Jean-Michel Aulas, mais également le milieu de terrain de l'OL qui sait que la Juventus, l'Inter et le Milan AC sont des clubs qui comptent en Europe, même si pour l'instant les deux derniers ne brillent pas en Ligue des champions ou en Europa League...