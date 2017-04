OL : Tolisso, les Anglais arrivent les poches pleines au mercato

Dans : OL, Mercato.

Auteur d’une saison épatante, la meilleure de sa carrière même s’il n’a pas su se mettre en évidence lors de sa seule sélection en équipe de France, Corentin Tolisso sera encore une fois très attendu ce jeudi à la Vodafone Arena de Besiktas.

Intenable à l’aller, le milieu de terrain lyonnais rêve d’adieux en beauté avec une aventure européenne à poursuivre le plus loin possible. Mais qualification ou pas ce jeudi soir à Istanbul, « Coco » sait qu’il affole l’Europe à 22 ans. Si Naples avait mis le paquet pour tenter de le faire venir l’été dernier, avec un transfert pouvant monter à 45 ME avec bonus, la Juventus est désormais en pole position pour le recruter. Le forcing de la Juve depuis des mois porte ses fruits, et Tolisso se verrait bien avec le maillot bianconero sur les épaules la saison prochaine.

Mais selon L’Equipe, les clubs anglais arrivent désormais avec leurs gros sabots. Si Arsenal surveille le joueur, la situation complexe avec le départ ou non d’Arsène Wenger provoque pour le moment un gros retard pour ce dossier qui pourrait se boucler rapidement au début de l’été. En revanche, Manchester City et Tottenham sont passés à l’action. Les renseignements ont été pris, et des offres de 45 ME, cette fois-ci, sans bonus, sont espérées par l’OL, qui sait que la puissance économique des formations de Premier League n’est pas négligeable. Surtout que Tottenham a encore un peu de place dans son effectif au milieu de terrain, alors que le club londonien est le seul à tenir le rythme de Chelsea cette saison, et est d’ores et déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions.