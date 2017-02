Dans : OL, Ligue 1.

Connu pour être celui qui a proposé le nom de Jean-Michel Aulas pour la reprise de l’Olympique Lyonnais, Bernard Tapie ne pensait vraiment pas que le dirigeant rhodanien serait encore en place 30 ans plus tard. Une longévité qui force clairement l’admiration de l’ancien président de l’OM, qui a connu deux passages au sein du club marseillais, mais semble désormais vacciné à vie pour tout ce qui concerne les choses du football. Interrogé par Canal+, « Nanard » a juré qu’on ne l’y reprendrait plus, et se demande quelle est la potion magique pour faire marcher Jean-Michel Aulas à son poste depuis tout ce temps.

« Un retour dans le football ? Jamais plus ! Je crois que vous n’êtes pas lucides sur le fait que ça vous mange la tête, ça vous bouffe la santé, ça vous bouche les artères coronaires. Si vous le faites comme les trois-quarts le font, ça peut être un truc de dingue ! Vous pouvez le faire 10 ans, 8 ans, 9 ans, mais pas 30 ans ! Je ne sais pas comment fait Jean-Michel Aulas, c’est un surhomme ! », a lancé Bernard Tapie, qui peut légitiment éprouver une certaine fierté à avoir poussé Lyon et Aulas à se rassembler, quand on voit le succès du président lyonnais avec son club récupéré en bas de D2 et criblé de dettes.