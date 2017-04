OL : Riolo regrette qu'Anthony Lopes ait « provoqué des cons »

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Au lendemain des graves incidents du match Bastia-OL, le football français est sous le choc. Et tout le monde attend désormais de savoir ce que décidera la commission de discipline de la LFP jeudi prochain. Sur BFM TV, Daniel Riolo a donné son éclairage sur les événements intervenus dimanche à Furiani, et pour lui les instances du football français n'ont pas d'autre solution que de frapper fort, très fort même. Mais le journaliste regrette également l'attitude du gardien de but de l'Olympique Lyonnais.

« Quand vous avez au moment de l’échauffement un gardien comme Anthony Lopes qui est loin d’avoir une attitude complètement responsable, et qui commence à provoquer aussi. Ou que vous avez d’autres joueurs lyonnais qui essaient aussi de provoquer, et bien on constate que quand on chauffe un con, et bien il devient deux fois plus con. Dans notre football, tout le monde doit se regarder dans une glace, explique Daniel Riolo, qui ne voit qu’une seule solution pour régler cela rapidement. A un moment il va quand même falloir qu’on prenne des décisions et celle qui me semble la plus juste, c’est de se dire que si l’on ne peut plus assurer la sécurité d’un match de football à Bastia et bien on n’y joue plus. A partir du moment où vous voyez des gens de la sécurité se mêler de cela pour se battre et qu’ils vont taper les joueurs lyonnais, cela veut dire qu’il n’y a pas de sécurité de ce stade. Et il faut donc décider de jouer pendant X temps ailleurs et Bastia ne jouera plus dans son stade où des événements négatifs se déroulent depuis longtemps. Il n’y a rien qui peut justifier l’acte violent. »