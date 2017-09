OL : Protégé au Parc par le PSG, Aulas trouve ça « courageux »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Alors que la direction du PSG a refoulé une banderole hostile à Jean-Michel Aulas dimanche au Parc des Princes avant le match entre Paris et Lyon, le président de l'OL a tenu à saluer cette décision.

Depuis plusieurs semaines, et surtout depuis le mercato estival de folie du club de la capitale française, Jean-Michel Aulas a plus ou moins déclaré la guerre au PSG. Dans l’objectif de défendre les intérêts de son club, mais aussi ceux du football français, le président lyonnais a critiqué les investissements massifs du PSG, venus du Qatar. Mais l'heure est désormais à l'apaisement. Avant la rencontre entre Paris et l'OL, Aulas a discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, qui ne souhaite pas envenimer la situation. Et cela s'est traduit dès dimanche soir puisque le PSG a refusé une banderole « Aulas Not Welcome » au Parc des Princes. Un acte qu'Aulas apprécie.

« Bravo au PSG. J’ai longuement discuté avec Nasser Al-Khelaïfi avant le match, car on avait un certain nombre de choses à dire. Il m’avait prévenu qu’il avait pris la décision de l’empêcher. Je trouve que c’est courageux », a lancé, sur L'Equipe, le président lyonnais, qui n'a cependant pas pu éviter les chants critiques du Collectif Ultras Paris, plongé en grève lors des quinze premières minutes de jeu à cause de cette histoire de banderole.