OL : Pour visiter le musée de l'OL il faudra patienter encore

Dans : OL, Ligue 1.

Avec le déménagement au Parc OL en 2016, l'Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère. Et le club rhodanien continue à se développer dans sa structure, avec notamment en projet la création d'un musée, à l'image de ce qui se fait chez le voisin et rival de Saint-Etienne, où le musée des Verts connaît un énorme succès populaire.

En juin dernier, l'Olympique Lyonnais avait lancé un appel à ses supporters afin de récupérer un maximum d'objets liés au club : billets et programmes des matches, maillots, photos...Il s'agissait de remplir le futur musée installé dans les murs du Groupama Stadium. Cependant, selon Le Progrès, l'OL souhaite encore se donner du temps pour avoir encore plus de choses à montrer à ses futurs visiteurs, et le conservateur du musée travaille toujours activement afin d'y parvenir. C'est pour cela que l'ouverture de ce musée de l'Olympique Lyonnais n'interviendra finalement pas avant 2018.