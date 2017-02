OL : Pierre Ménès découpe une deuxième fois les supporters de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Ciblé personnellement par une des banderoles affichées mercredi soir dans les tribunes du Parc OL, Pierre Ménès avait rapidement fait savoir ce qu'il pensait de tout cela à ceux qui avaient sorti ce message. Mais, dans son analyse sur la rencontre facilement gagnée par l'Olympique Lyonnais face à Nancy, Pierre Ménès a de nouveau dit tout le mal qu'il pensait des événements intervenues lors de ce premier match à domicile après la défaite dans le derby à Saint-Etienne.

« Une belle victoire qui aurait pu contenter le public du Parc OL. Ça n'a pas été le cas puisque plusieurs banderoles ont été sorties et on assisté à des scènes surréalistes, à commencer par Lacazette sortant sous les sifflets. Si les supporters de l'OL en sont réduits à siffler leur meilleur joueur... Visiblement, c'était suite aux propos de l'attaquant lyonnais dans le CFC, qui a dit qu'il souhaitait quitter le club à la fin de la saison. Avec cette attitude, ils n'ont rien fait pour lui ôter ses envies de départ. On a ensuite vu Gonalons discuter avec des supporters. Bon, vous savez ce que j'en pense... Vraiment, je trouve ça très regrettable. Les gars ont perdu le derby, ça peut arriver et je trouve que ça ne sert à rien de leur mettre la pression comme ça », fait remarquer Pierre Ménès sur son blog.