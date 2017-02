OL : Pierre Ménès répond à la banderole des Bad Gones le visant

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion du match OL-Nancy, les supporters lyonnais n'ont pas eu que leurs joueurs dans le collimateur. Car les critiques tombées dans les médias n'ont pas été non plus du goût de ces derniers. Et un message clair et net a été affiché en seconde période : « Menes, Caïazzo, médias parisiens, votre haine nous nourrit ! merci ». Via Twitter, le premier nommé n'a pas tardé à réagir. « Ils me font trop d'honneur les bad gones avec leur banderole. Si ils savaient à quel point je les méprise », a répondu Pierre Ménès. C'est dit.