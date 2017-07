OL : Parc OL, Mercato... OL Groupe casse la baraque

Dans : OL, Info.

Malgré une saison sportive en dents de scie, l'Olympique Lyonnais vient de connaître l'exercice le plus prolifique de son histoire en termes d'activités.

Ce mercredi, OL Groupe a publié son bilan de la saison 2016-2017. Et celui est bon, voire même très bon ! Si d'un point de vue sportif, l'exercice précédent n'a pas été une franche réussite, entre une quatrième place en Ligue 1 et une demi-finale d'Europa League perdue face à l'Ajax, les produits des activités du club rhodanien ont été au plus haut.

Avec 249,8 ME de revenus, soit 15 % de progression par rapport à 2016, Lyon atteint son « plus haut niveau historique ». Dans son bilan, l'OL inclut d'abord les « activités hors contrats joueurs », qui s'élèvent à 198,1 ME entre les recettes de billetterie (44 ME, + 58 %), les partenariats (29,1 ME), les droits TV et marketing (98,8 ME), les Events au Groupama Stadium (9,2 ME, + 61 %) et les produits de la marque (17,1 ME). À tout cela, il faut ajouter la « cessions de contrats joueurs », qui dépassent les 50 ME grâce notamment aux ventes de Tolisso au Bayern et de Gonalons à la Roma.

Après avoir présenté la saison dernière, OL Groupe précise ensuite que le prochain exercice devrait être encore meilleur grâce notamment au transfert de Lacazette à Arsenal et à la signature du contrat de naming du stade avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne. D'un point de vue financier, l'OL est donc en très bonne santé, et c'est désormais aux joueurs lyonnais de démontrer que cela peut se traduire sur le terrain.