OL : OL-TV n'a pas sanctionné Jérémy Berthod après le derby

Commentant le dernier derby ASSE-OL pour le compte de la chaîne télé du club rhodanien, Jérémy Berthod avait très clairement dérapé lors des incidents en toute fin de match. « Un jour ou l’autre, Lemoine, faudrait qu’il prenne vraiment (…) Ouais, c’est violent.Mais à un moment donné, c’est bon. Au moins, il tombe pour quelque chose », avait lancé l’ancien joueur sur OL-TV, provoquant un bad buzz. Conscient d'être allé beaucoup trop loin, Jérémy Berthod avait reconnu sa faute et présenté ses excuses très rapidement.

Finalement, le calme est revenu, et même s'il a du fermer son compte Twitter face au flot d'insultes anonymes, Jérémy Berthod oeuvre toujours pour OL-TV, dont le directeur justifie cette décision. « On ne l’a pas sanctionné. Il a pris conscience d’être allé trop loin. Tout le monde a le droit à l’erreur. Jérémy est plutôt posé, n’a pas mauvais fond, et il débute en télé. Jérémy a le profil idéal : un joueur formé au club, qui y a fait une partie de sa carrière, porte son identité dans son coeur et s’exprime bien. J’assume le fait que nous sommes une chaîne de supporters avec une espèce de partialité. Le consultant et même le journaliste sont des supporters de l’OL. Mais il faut que ça reste fair-play », a précisé, dans L’Equipe Magazine, Jean-Yves Meilland, afin de mettre les choses au point.