OL : Neymar au PSG, Genesio entre enthousiasme et exaspération

Annoncée depuis deux semaines, la signature de Neymar au Paris Saint-Germain semble désormais imminente. Et on a le sentiment que toute la planète football sera en apnée jusqu'au moment où le Brésilien signera avec le PSG pour ce qui sera le plus gros transfert de l'histoire du foot. Du côté de l'Olympique Lyonnais, si Jean-Michel Aulas a déjà dit ce qu'il pensait de l'investissement financier du Paris Saint-Germain pour s'offrir la star du Barça, c'est cette fois Bruno Genesio qui s'est exprimé sur le cas Neymar.

Et pour l'entraîneur de l'OL, il est évident que la signature de la star brésilienne pour 220ME ne laisse pas insensible, que ce soit positivement ou défavorablement. « Je ne sais pas si le foot perd les pédales, mais le foot passionne énormément de monde sur la planète, il déclenche de la folie parfois, financière ou autre. Pour moi entraîneur, l’arrivée d’un joueur comme Neymar dans notre championnat de France ne peut être que bénéfique, que ce soit sportivement ou pour son exposition. Pour l’aspect financier, ça peut paraître fou. Je peux me mettre à la place des gens qui ont des difficultés dans la vie et je peux comprendre que ça les exaspère », a confié Bruno Genesio, qui est bien conscient que pour une partie du grand public ce tarif payé par le PSG à de quoi abasourdir.