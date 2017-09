OL : Ndombele et Tete, tops d'un mercato réussi à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cet été, Jean-Michel Aulas a surpris son monde en réalisant un mercato ambitieux porté sur l’acquisition de jeunes talents, étrangers pour la plupart, afin de remplacer Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Maxime Gonalons. Pour l’instant, le pari est à moitié gagnant puisque l’OL est dans les temps de passage attendus au classement avec une quatrième place satisfaisante malgré une qualité de jeu qui laisse à désirer. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le bilan du mercato et classe le club rhodanien comme la troisième écurie de Ligue 1 ayant réussi le meilleur marché des transferts derrière le PSG et Bordeaux.

Pour le quotidien national, les arrivées de Tanguy Ndombele et de Kenny Tete sont notamment pleines de promesses et d’espoir. « Même si les arrivants n’ont pas forcément tous autant de talent que les nombreux partants, leur apport est plutôt positif. On peut estimer que l’OL a plus tenté de remplacer les partants qu’il ne s’est renforcé, sinon en défense. Les performances de Tete et surtout de Ndombele face au PSG sont pleines de promesses » écrit le journal, qui aurait également pu citer Marcelo ou encore Bertrand Traoré et Ferland Mendy, également très bons depuis le début de la saison. Une chose est sûre : il y a eu des bonnes, voire des très bonnes pioches lors de ce mercato à Lyon et le duo Aulas-Génésio en récoltera forcément les fruits à un moment ou un autre…