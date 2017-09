OL : Ndombele en mode patron, Génésio n'est pas surpris

Dans : OL, Ligue 1.

Aligné d’entrée de jeu face au Paris Saint-Germain dimanche soir (2-0), Tanguy Ndombele a livré une prestation XXL au côté de Lucas Tousart. Doté d’un volume de jeu incroyable et d’une technique très sûre, l’ancien milieu de terrain d’Amiens a déjà séduit tout le monde dans le Rhône. A commencer par son entraîneur, Bruno Génésio. Ce dernier était très satisfait de la prestation de l’international espoir français (20 ans) après la rencontre.

« Il a montré toutes les qualités qu'on lui connaissait au moment de le recruter. On sait que c'est un joueur qui peut faire le lien entre la défense et l'attaque dans un milieu à deux, soit avec le ballon soit par la passe » a expliqué le coach de l’OL avant de conclure. « C'est difficile parce que c'était son premier match et il est sorti sur crampes, il y a toujours une part d'inconnu mais si je l'ai fait débuter c'est que j'ai confiance et qu'on sait qu'il peut faire ce genre de performance ». La confirmation est attendue dès samedi prochain face à Dijon. Les supporters rhodaniens, déjà séduits par le talent du joueur, n’attendent que ça…