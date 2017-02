OL : MU-ASSE, Rafael sort son écharpe de supporter

Dans : OL, ASSE, Coupe d'Europe, Europa League.

Dans sa confrontation contre Manchester United, en 16e de finale de l'Europa League, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur le soutien du foot français… sauf à Lyon bien sûr.

En tant que rivaux des Verts, les Lyonnais se changeront en Red Devils pour le match aller ce jeudi (21h05). A commencer par les anciens Mancuniens Memphis Depay et Rafael. Forfait pour la rencontre face à l’AZ Alkmaar (19h), le latéral droit a prévu de regarder l’ASSE à la télévision avec deux bonnes raisons de souhaiter une victoire anglaise.

« Elle s’annonce très intéressante. Les deux Pogba vont s’affronter, ce n’est pas banal, a confié le Brésilien au Progrès, lui qui ne compte pas manquer une minute de cette partie. Oui, bien sûr, et je vais supporter Manchester. J’ai joué là-bas et je porte aujourd’hui le maillot de l’OL. Vous voulez que je supporte qui ? Si l'ASSE peut se qualifier ? Ce sera difficile et la logique veut que ce soit Manchester. C’est ce que je pense aussi, mais dans le foot, rien n’est impossible. » Autant dire que la soirée s’annonce passionnante chez Rafael.