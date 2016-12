OL : Monaco sera champion, c’est Aulas qui le dit

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, PSG.

Pas rancunier, Jean-Michel Aulas. Interrogé à la fin de la phase aller sur le futur champion de France, le président lyonnais s’est voulu le plus objectif possible. Même si son club revient bien, et en dépit de l’énorme polémique lancée par l’ASM après le match perdu face à l’OL, le dirigeant rhodanien a fait du club de la Principauté le grand favori pour le titre de champion de France. Devant le PSG, alors que JMA mise visiblement sur un écroulement de l’OGC Nice, ce qui pourrait bien évidemment faire ses affaires dans l’optique de la course à la troisième place.

« Le futur champion ? Je pense que c’est Monaco, parce qu’ils ont plus de moyens que les autres sur un certain nombre de dimensions, et ils ont surtout les meilleurs joueurs. Ça se jouera entre Monaco et Paris, mais Monaco a eu une période incroyable sur le plan de la réussite. Monaco est mon favori pour le titre », a expliqué Jean-Michel Aulas en zone mixte dans les couloirs du Parc Olympique Lyonnais. Encore faut-il que l’ASM se remette de sa défaite face à Lyon, alors que les joueurs de Leonardo Jardim ont été mis en grande difficulté par Caen ce mercredi.