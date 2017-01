OL : Memphis Depay : « Lyon, un grand club européen »

Dans : OL, Mercato.

Les premiers mots de Memphis Depay, le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais : « Je suis très content d'avoir signé à Lyon. Je veux remercier le président, le coach et Florian Maurice car c'est une grosse affaire pour eux. Cela a été très long. (...) J'en ai parlé avec mon agent. Il m'a vraiment donné envie de venir à Lyon. Quand il m'a dit ça, je lui ai fait confiance et j'ai été touché de voir que tout le monde à l'OL bossait dans le même sens pour m'avoir. Lyon est un grand club au niveau européen, cela compte aussi. Ils sont toujours en Ligue des Champions, je les connaissais notamment parce qu'ils ont croisé la route du PSV Eindhoven et parce que je suis tous les championnats. Physiquement, je suis au point. Je me suis entraîné de mon côté. Mais si possible, je serai dans le groupe contre l'OM. »