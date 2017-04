OL : Memphis Depay déprime un peu, 59 minutes payées au prix fort

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, face à l'AS Monaco, Memphis Depay n'est pas apparu sur son meilleur jour, et ce n'est pas la première fois que l'attaquant néerlandais passe un peu au travers lors des derniers matches de l'Olympique Lyonnais. Mais du côté de l'OL, Bruno Genesio n'a rien à reprocher au joueur recruté à Manchester United lors du dernier mercato d'hiver. Car le coach de Lyon l'avoue, la situation de Memphis Depay, privé d'Europa League en raison de sa première moitié de saison chez les Red Devils, n'est moralement pas facile à vivre.

En effet, il semble que l'attaquant international néerlandais de l'OL ne vive pas très bien sa mise à l'écart obligatoire lors de ces rencontres. « Je pense que c’est normal pour un joueur qui est resté pratiquement 8 ou 9 mois sans beaucoup de compétition, qu’il y ait une période où on est très bien parce qu’on est frais mentalement, on joue sur la fraîcheur physique aussi. Et puis il est normal qu’après cette période-là qu’on ait un contre coup et qu’on soit un peu moins bien. Je l’explique comme cela. C’est comme un joueur qui revient de blessure, il a toujours un mois où il est très bien, mais après il a un contre-coup. Mais Mephis continue de travailler, d’être à l’écoute. On échange régulièrement avec lui, je suis confiant pour la suite. Il est très facile à gérer. La difficulté qu’il a, c’est qu’il n’est pas concerné par les matches de Coupe d’Europe et ça lui pèse beaucoup, parce que quand on part, bah lui il reste tout seul ici ou avec un joueur ou deux à s’entraîner avec la CFA. Ce n’est pas facile au niveau de la motivation et de l’entraînement d’aller d'un groupe à l’autre comme ça et de ne pas être concerné par une compétition majeure », a confié Bruno Genesio en conférence de presse. Pour mémoire, Memphis Depay avait joué 59 minutes au total en Europa League avec Manchester United en première partie de saison, ce qui l'empêchait automatiquement de jouer avec l'OL en Coupe d'Europe après son transfert.