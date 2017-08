OL : Mécontents ou pas, les abonnements se vendent très bien !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi, l'Olympique Lyonnais débutera au Groupama Stadium sa saison 2017-2018 avec la réception du promu strasbourgeois. Et compte tenu de ce qui se disait sur les réseaux sociaux, on pouvait s'attendre à une baisse des abonnés, nombreux étant ceux qui menaçaient de ne pas renouveler leur pass cette saison compte tenu du maintien de Bruno Genesio au poste d'entraîneur et du mercato. Mais, si l'on en croit l'OL, ces menaces sont restées virtuelles, puisque le club rhodanien a des chiffres plutôt à la hausse.

Dans Le Progrès, Xavier Pierrot, stadium manager de l'Olympique Lyonnais, dresse un bilan assez satisfaisant de la campagne d'abonnements. A ce jour, l'OL a vendu 17.500 abonnements et s'attend à franchir la barre des 20.000 dès la rentrée, un chiffre similaire à l'an passée. « Les deux kops affichent complets, on est dans les temps. On peut atteindre la barre des 20.000 abonnés, mais on sera vraiment fixé à la rentrée. Une stagnation ? Non, le chiffre va monter. Il n’y a aucune limitation du nombre d’abonnés que nous pouvons recevoir », explique Xavier Pierrot, qui précise que 35.000 spectateurs seront là samedi contre Strasbourg, et que pour le deuxième match à domicile, dans deux semaines, l’OL aura plus de 40.000 personnes dans son stade.