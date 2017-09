OL : Lyon réclame un pénalty, un club de L1 réagit

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Trois jours après les faits, la sortie de l’Olympique Lyonnais via ses réseaux sociaux à l’encontre de l’arbitrage de PSG-OL en a surpris plus d’un.

Le club rhodanien s’est fendu de deux messages expliquant que les décisions de M. Buquet avaient lourdement pénalisé Lyon, même si cela ne saute pas spécialement aux yeux. C’est surtout l’attitude du club rhodanien qui met la pression sur les hommes en noir en scrutant chaque action au ralenti qui interpelle, et notamment chez un autre club de Ligue 1.

Ainsi, sur Twitter, le compte officiel du SM Caen n’a pas caché, smileys à l’appui, son grand étonnement à voir l’OL se plaindre de l’arbitrage et réclamer ainsi un pénalty à posteriori. Le club normand a particulièrement du mal à digérer cette sortie, pour avoir vu l’OL bénéficier d’un pénalty à chacun de ses matchs contre Caen la saison passée. Une sortie qui montre en tout cas que la Ligue 1 risque de devenir une gigantesque cour de récréation si chaque coup de sifflet fait ressortir les dossiers présents et passés, à tort et à travers.