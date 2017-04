OL : Lyon perturbé avant Besiktas-OL ? « Ils ont tous eu peur »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après une semaine délicate, Lyon s’apprête à vivre une nouvelle ambiance très chaude en Turquie à l’occasion du match contre le Besiktas jeudi soir en Europa League.

Incidents au Parc OL face à Besiktas jeudi soir, incidents sur la pelouse de Furiani dimanche… Il y avait clairement meilleure préparation pour l’Olympique Lyonnais avant son match délicat sur le terrain de la Vodafone Arena, dans deux jours dans le cadre des quarts de finale retour de l’Europa League. Désormais, la question se pose réellement sur l’état d’esprit du groupe de Bruno Génésio après les incidents en Corse ce week-end.

« Maxime (Gonalons) m’a dit qu’il a eu peur, qu’ils ont tous eu peur. Ce n’est pas la préparation idéale, c’est sûr. On ne sait pas à quel point ça peut les plomber. C’était presque comme d’habitude. On s’est beaucoup parlé. C’est important d’être unis dans ces moments-là. Mais on n’oublie pas ce qui s’est passé en trois jours d’un coup de baguette magique » a expliqué Frédéric Guerra, dans Le Parisien, l’agent du capitaine de l’OL.