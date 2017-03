OL : Lyon ne dit pas encore non à ce milieu proposé par la Juventus

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Dans les discussions entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais ces derniers mois, il a souvent été question de Corentin Tolisso, principale cible du club piémontais pour l’été prochain.

L’idée d’envoyer Mario Lemina dans le sens inverse afin de faire baisser les prétentions financières de l’OL a fait son chemin, même si club rhodanien entend bien séparer les éventuelles opérations. Car la perspective de recruter Mario Lemina ne serait pas totalement écartée par les dirigeants rhodaniens, qui savent que l’international gabonais a besoin de se relancer alors qu’il n’est pas considéré comme un titulaire à Turin.

Son expérience en Ligue 1 est appréciable, et à 23 ans, Mario Lemina pourrait gonfler la colonie d’anciens marseillais déjà présente dans la cité des Gones. Même si c’est surtout au niveau du prix demandé par la Juventus, qui espère récupérer 20 ME avec l’ancien international espoirs français, que cela risque de faire tiquer à Lyon, où on estime que la différence de valeur avec Corentin Tolisso, estimé à 30 ME plus bonus par la Vieille Dame, est bien plus importante que cela.