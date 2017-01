OL : Lyon lui cherche une porte de sortie, Nkoulou n'est pas très chaud

Dans : OL, Mercato.

International camerounais qui ne sera pas forcément retenu par l’Olympique Lyonnais, Nicolas Nkoulou a forcément un profil qui peut intéresser du monde en ce sprint final du marché des transferts.

Trabzonspor pourrait passer à l’action rapidement, mais ce sera forcément difficile pour le club turc. En effet, selon L’Equipe, l’entourage de l’ancien marseillais a également été approché par un club anglais de Premier League, et a refusé l’idée de quitter l’OL en cours de saison. Un refus qui devrait mettre un terme aux supputations au sujet de l’avenir du défenseur actuellement à la CAN. Sauf qu’un élément nouveau entre en ligne de compte, à savoir que les dirigeants lyonnais verraient d’un bon œil son départ, et en cas de belle offre reçue pour un transfert, ces derniers pourraient tenter de lui faire comprendre qu’il ferait mieux d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.