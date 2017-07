OL : Lyon joue gros devant la justice sportive mais ne tremble pas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Suite aux graves incidents du match aller des quarts de finale d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas, l'OL avait été suspendu de Coupe d'Europe avec sursis, en plus d'une copieuse amende. Autrement dit, au premier problème lors des deux prochaines années, Lyon sera banni sur le plan européen. Et pas de chance, il y a eu quelques soucis, nettement plus bénins, lors de la réception de l'Ajax en demi-finale de cette même Europa League. En cas de sévérité absolue, l'UEFA peut donc exclure l'Olympique Lyonnais de la prochaine C3. C'est ce jeudi que la commission de discipline de l'instance européenne du football va se pencher sur les rapports transmis par les officiels suite au match OL-Ajax.

Mais du côté de Lyon, qui ne sera pas entendu par l'UEFA jeudi, on reste plutôt serein, les quelques problèmes rencontrés au match retour contre Amsterdam n'étant que des broutilles sans rapport avec les événement de la rencontre face au Besiktas. Autrement dit, l'Olympique Lyonnais n'envisage pas d'être privé d'Europa League et attend la décision de l'UEFA sans crainte, même s'il faudra probablement envoyer un petit chèque d'amende à l'instance.