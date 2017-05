OL : Lyon est fixé sur le prix de Boudebouz

Dans : OL, Mercato, MHSC.

Avec sa quatrième place désormais en poche, l’Olympique Lyonnais peut d’ores et déjà se tourner vers la préparation de la saison prochaine, ce qui est bien évidemment dans l’esprit de Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais souhaite avoir une cellule de recrutement plus étoffée, et ce avec des moyens financiers également plus importants, comme ceux qui ont permis de recruter Memphis Depay cet hiver. Résultat, faire venir des joueurs confirmés de Ligue 1 et suivis par des clubs anglais n’est plus impossible à imaginer. La preuve avec l’intérêt réitéré pour cette cible de longue date qu’est Ryad Boudebouz. Un joueur qui marche bien avec Montpellier, et qui est également dans le viseur de Newcastle, Swansea City et Everton.

Et pour le faire venir, la radio anglaise Team Talk annonce que la donne est assez simple, puisque le club héraultais consentira à laisser filer son international algérien contre un chèque de 10 ME. Une somme qui n’est pas négligeable pour un joueur passé de Bastia à Montpellier pour moins de 2 ME. Mais sa belle saison et son contrant encore longue durée avec le MHSC font monter les enchères. L’OL et les clubs anglais sont en tout cas prévenus, Montpellier ne bradera pas Boudebouz, même si le joueur a l’ambition de rejoindre un club européen la saison prochaine.