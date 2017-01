OL : Lyon débarque sur une piste brésilienne de l'ASSE

Dans : OL, Mercato, ASSE.

Désireuse de recruter sur le plan offensif cet hiver, l’AS Saint-Etienne jette un œil en Bulgarie. Outre sa cible première qui est le milieu offensif Wanderson, les recruteurs stéphanois ont aussi des vues sur son coéquipier et compatriote Jonathan Cafu.

Cet ailier droit arrivé en provenance de Sao Paulo pour 2 ME a marqué les esprits avec la récente campagne en Ligue des Champions de Ludogorets. La preuve, selon le média italien TMW, quatre clubs sont venus aux renseignements à son sujet. Il s’agit bien évidemment de Saint-Etienne, de la Lazio Rome, de Leicester, mais aussi de l’Olympique Lyonnais. Le renforcement de l’aile droite ne semble pas la priorité du club rhodanien, mais la cellule de recrutement a visiblement été impressionnée par ses performances au plus haut niveau, et notamment contre le PSG. Toutefois, ce coup de projecteur a un contre-effet assez logique, puisque le club de Razgrad entend bien le laisser partir pour une somme approchant les 10 ME. De quoi refroidir plusieurs candidats, même si la Lazio Rome serait la plus décidée à effectuer une première offre pour récupérer Jonathan Cafu.