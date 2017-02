OL : Lyon choqué par le parti-pris de L'Equipe après le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Très agacés après leur défaite dans le derby de dimanche contre l'ASSE (2-0), les Lyonnais veulent bien payer les pots cassés pour les débordements en fin de match sur le terrain et dans les vestiaires, mais il y a des limites. Ainsi, ce mardi soir, le club rhodanien a envoyé un communiqué ciblant clairement le site du quotidien L’Equipe, qui attaque un peu trop joyeusement l’Olympique Lyonnais à son goût. Sont visées notamment, des estimations surévaluées des dégâts faits dans le vestiaire, et des décisions fortes en commission de discipline demandées contre les Lyonnais exclus.

« Le site de L’Equipe aime les présentations à charge ! Alors que l’OL a pris acte des dégâts occasionnés dans le vestiaire de Geoffroy Guichard et s’en est excusé, précisant que les frais engagés étaient malgré tout très minimes, le site de L’Equipe se complait à lister les dégâts, quitte à en inventer, pour en donner plus d’ampleur. Il y a bien eu quelques dégradations, mais pas de porte défoncée comme L’Equipe.fr s’autorise à l‘affirmer. Et pour 1 000 € de frais. L’OL rappelle une nouvelle fois qu’il regrette cet incident mais appelle L’Equipe à un peu plus de mesure et d’objectivité. Et comment qualifier l’appel lancé en fin d’article par L’Equipe.fr à ce que la commission de discipline "ait la main plus lourde pour Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ?". Procureur, avocat, juge, le site de L’Equipe croit savoir tout faire. Qu’il reste dans son domaine, ce sera mieux pour tout le monde », a fait savoir, dans un communiqué, le club lyonnais, qui n'hésite donc pas à remettre en cause le média sportif avec qui il est en froid depuis plusieurs mois désormais.