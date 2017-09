OL : Lyon a galéré, Genesio trouve une explication

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la victoire face à Guingamp (1-0) : « Ce soir, le talent a fait la différence. On retiendra surtout les trois points et l'état d'esprit. On a manqué de fraîcheur au niveau physique et mental. Mais on avait 10 internationaux aux quatre coins du monde. Ce qui peut expliquer ce manque de lucidité globale. Sur certains matchs, nous sommes moins bien. Et c'était le cas aujourd'hui car notre jeu était beaucoup moins bon qu'en début de saison. Il a notamment manqué de mouvement autour du porteur de balle... ».